Mark van Buren Gedanken zum Tag

Was fühlst du gerade? Akzeptiere es. Jetzt. Genau in diesem Augenblick. Akzeptiere alles, was in diesem Moment deines Lebens geschieht, gleich ob du Schmerzen empfindest oder Spaß hast, ob du die ganze Welt umarmen könntest oder zu Tode betrübt bist. Schau mal kurz, wie es sich anfühlen würde, wenn du aufhörst, deinen Eltern Vorwürfe zu machen, an deiner Figur herumzunörgeln, an den Kollegen zu denken, den du nicht ausstehen kannst, oder auf eine Gehaltserhöhung zu hoffen. Sobald Gedanken dieser Art aufkommen, lässt du sie zu, ohne dich von ihnen vereinnahmen zu lassen. Verabschiede die Storyline deines Lebens mit all ihren Gedanken, Erinnerungen, Hoffnungen und Ängsten und erlebe, wie frisch sich der gegenwärtige Moment anfühlt. Nimm deine körperlichen Empfindungen wahr. Die Umgebungsgeräusche (…) und sei für die Dauer von drei Atemzügen einfach ganz bei dir. (…) Denk dran: Ruhe und Gelassenheit entstehen nicht in irgendeiner Zukunftsfantasie (…). Die Wirklichkeit ist genau hier und genau jetzt. (…) Wirklich geregelt kriegen kannst du die Dinge nur, wenn du dir der gegenwärtigen Situation bewusst bist und sie klar erkannt hast. Doch der erste Schritt besteht immer darin, dass du Ja sagst.



Entnommen aus: Mark van Buren "Du musst nicht perfekt sein, nur glücklich", aus dem Amerikanischen von Karin Weingart, Lotos Verlag, München 2019