Rike Pätzold Gedanken zum Tag

Wir meinen, immer alles im Griff und den perfekten Plan haben zu müssen. Zielorientiert wollen wir sein, strukturiert, fokussiert und uns bloß nicht ablenken lassen. Der Zufall hat dabei keinen Platz, genauso wenig wie Ungewissheit. (…) Was wir dabei gerne mal vergessen, ist, dass es gerade die Dinge sind, die wir nicht eingeplant haben, die Ablenkungen, die Störungen, die Zufälle, die - insofern wir offen genug sind, das zu erkennen - uns neue Wege aufzeigen. Die uns plötzliche Eingebungen haben lassen, uns weiterbringen und Quantensprünge machen lassen. Was liegt jenseits der Ergebnis- und Zielorientierung? Brauchen wir ein neues Verständnis von Effizienz? Und welche Rolle spielt dabei der Zufall? Ergebnis- und Zielorientierung sind so ähnlich wie Autofahren mit Navi. Wir haben ein Ziel vor Augen und richten alle unsere Handlungen danach aus, dieses Ziel auf direktem Weg zu erreichen. Dabei schauen wir nicht mehr nach links oder rechts, denn unsere Route ist klar vorgegeben. Nur übersehen wir dann oft andere Wege, auf denen wir unser Ziel angenehmer, entspannter oder sogar schneller erreichen könnten. Und genauso geht uns wahrscheinlich allerhand durch die Lappen, wenn wir uns nicht ab und zu von den Effizienz-Scheuklappen befreien und uns auf Ungeplantes einlassen.



Entnommen aus: Rike Pätzold "Ohne festen Boden. Wie wir mit Ungewissheit besser umgehen und warum wir sie brauchen", Kösel Verlag, München 2021