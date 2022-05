Angelika Walser Gedanken zum Tag

Durch die heutige Dominanz der Arbeitswelt sind Freundschaften immer von Instrumentalisierungstendenzen bedroht. Der hohe Grad an Vernetzung, der Teil jedes Arbeitsplatzes ist, macht es zunehmend notwendig, immer gute Kontakte zu haben. Wir leben in einer Welt der "Networkerinnen", der "Socializer", der "Good friends" immer und überall. Doch sind diese Freundschaften trügerisch. Sie suggerieren nämlich eine emotionale Nähe, die de facto gar nicht besteht. Ich kann mich an eine sehr beeindruckende und politisch einflussreiche Dame erinnern, die ich vor Jahren als Journalistin porträtierte. Sie kannte alle und jeden, hatte überall ihre Fäden und Kontakte. Herzlich und originell war sie, witzig, attraktiv und überall beliebt. Dann ging sie in Pension und es kam das große Erwachen: Die vermeintlichen Freunde/innen riefen nicht mehr an, Einladungen wurden zusehends spärlicher und blieben ganz aus. Sie war - in eigenen Worten - "nicht mehr wichtig". Am Ende standen eine handfeste Depression und viel Einsamkeit. Sie hat den Schock überlebt und ihr Leben neu geordnet, doch hat sie mich daran erinnert, dass die andauernde Verzweckung von Beziehungen der Freundschaftskiller schlechthin ist.



Entnommen aus: Angelika Walser "In deiner Nähe geht es mir gut. Warum Freundschaften lebensnotwendig sind", Tyrolia Verlag, Innsbruck 2017