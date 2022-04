Hameed Ali Almaas Gedanken zum Tag

Ohne Herz sind wir nicht wirklich menschlich. Und die Möglichkeit, ein authentisches und tief befriedigendes menschliches Leben zu führen, bleibt nur ein Wunschtraum, wenn unsere Liebe nicht auf das ausgerichtet ist, was das Herz wirklich erfüllt. Um wahre Erfüllung zu finden, wenden sich viele von uns an einem bestimmten Punkt in ihrem Leben der spirituellen Suche zu. Aber was ist dran an der Spiritualität, das uns diese Erfüllung schenkt? Woher kommt diese tiefe Zufriedenheit? (...) Wir leben in einer großen, lauten Welt voller Ablenkungen. Und wenn wir tief in unser Herz hineinschauen, entdecken die meisten von uns, dass eins der wichtigsten Dinge, die wir uns wünschen, etwas recht Einfaches ist: Wir wollen Frieden. Wir wünschen uns Ruhe, Entspannung und Stille. Wir wollen aufhören, dauernd aktiv zu sein. Wir wollen Abstand von all dem Kampf, diesen Konflikten, den Wünschen, der Angst und dem Hass. Wir fühlen uns zu Menschen hingezogen, die mit sich im Einklang sind, zu Situationen, in denen wir Ruhe und Frieden erleben können. Einfachheit ohne Stress. Mit uns selbst im Reinen sein. In einem sehr tiefen Sinn führt diese Sehnsucht uns zu größerer Erfüllung als unser Verlangen nach Vergnügen, Glück und Freiheit. Denn ohne die Leichtigkeit des einfachen Seins wird uns keins der anderen Dinge, denen wir nachjagen, wirklich befriedigen können.



Entnommen aus: Hameed Ali Almaas "In die Tiefe des Seins. Realisieren Sie Ihre wahre Natur durch die Praxis der Präsenz", aus dem Englischen von Susann Willmore, Kamphausen Verlag, Bielefeld 2010