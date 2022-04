Axel Braig Gedanken zum Tag

Wenn ich einen einzigen Sinn meines Lebens angeben müsste, würde ich damit viele Dinge geringschätzen, die sich darin nicht wiederfinden ließen. (...) Es gibt viele "Sinne" meines Lebens. Und der Plural dieses Wortes kommt mir hier auch deshalb gelegen, weil er einen noch ganz anderen Horizont eröffnet. Die in der Einzahl formulierte Rede vom "Sinn des Lebens" lässt eher an eine gedankliche Konstruktion denken, wie sie von Philosophen in die Welt gesetzt wird. Der Plural "Sinne" hingegen erinnert daran, dass häufig gerade sinnliche Erfahrungen das Leben im Augenblick als lebenswert und damit sinnvoll erscheinen lassen. Die Begegnung mit einem anderen Menschen, das Erlebnis eines Musikstückes, eines Buches, eines Filmes, einer Landschaft, eines guten Essens, die Vorfreude auf ein bestimmtes Ereignis oder das befriedigende Gefühl, nach großen Anstrengungen ein angestrebtes Ziel erreicht zu haben - all dies sind keine gedanklichen Konstrukte, sondern Erfahrungen und Erlebnisse, die sich oft nicht einmal in Worten ausdrücken lassen. Doch geben sie mir im Augenblick das Gefühl, dass mein Leben einen Sinn hat. Dieses Gefühl ist immer wieder flüchtig, und ich weiß, dass viele Philosophen eine derartige Einstellung geradezu läppisch finden würden, aber ich kann und will von meinem Leben nicht mehr erwarten.



Entnommen aus: Axel Braig "Über die Sinne des Lebens und ob es sie gibt. Eine philosophische Anprobe", S. Hirzel Verlag, Stuttgart 2021