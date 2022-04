Helmut Schlegel Gedanken zum Tag

Warum ist Versöhnung so schwer? Ich kenne zwei Gründe. Der 1.: Wir gehen in den meisten Konfliktfällen davon aus, dass der andere oder die anderen Verursacher des Konflikts sind. Ergo sind der andere oder die anderen dran, den ersten Schritt zu tun. Der 2.: Wenn ich meinen Nachbarn, mit dem ich im Streit bin, um Versöhnung bitte, dann erkläre ich mich für schuldig und heiße das auch noch für gut, was er mir oder uns angetan hat. Ähnliche Argumente - vielleicht strategischer verpackt - kennen wir aus dem politischen Bereich. Versöhnung mit anderen ist keine reine Willenssache. Wunden brauchen Zeit zum Heilen. Versöhnung muss gelernt werden wie das Laufen und das Fahrradfahren. Da bin ich 50­mal hingefallen und wieder aufgestanden. Was mich immer wieder anfangen ließ, war die Überzeugung: Es geht. (...) Meine Erfahrung aus vielen Gesprächen bestätigt diesen Satz. Wenn ich unversöhnt lebe, trage ich eine schwere Last mit mir, einen "dicken Balken". Die Wunde tut sehr weh. (…) Wenn ich sagen kann, was mir wehtut, wenn ich den Schmerz vielleicht sogar rausweinen oder rausschreien kann, dann ist ein erster Schritt der Versöhnung möglich. Spirituelle Begleiter sagen es so: Wenn du einen Konflikt hast, sprich nicht von der Schuld des anderen, sprich lieber davon, wie es dir geht.



Entnommen aus: Helmut Schlegel "In der Stille höre ich deine Schritte. Gottesbegegnungen am Weg", Patmos Verlag, Ostfildern 2022