Claus Eurich Gedanken zum Tag

Angst gehört neben der Beharrungsenergie zum Ursprung dieser Schwerkraft. (…) Wir sprechen hier von einer Grundbefindlichkeit des Menschen, die in jedem von uns ruht, wenn auch in jedem Menschen auf andere Weise. Nennen wir sie Seinsangst. (…) Diese Seinsangst ist der natürliche Gegenspieler des Visionären. Und als solcher will sie gesehen und verstanden, ja respektiert und wohl sogar gewürdigt werden. Denn die Erschütterung, die von ihr ausgeht, zwingt zugleich zur fortwährenden Auseinandersetzung mit einem nach vorne gerichteten Bewusstsein. (…) In dieser durch Verunsicherung und Angst provozierten Neuausrichtung des menschlichen Seins kommt der Hoffnung eine besondere Bedeutung zu. (…) Hoffnung - wohlgemerkt als orientierende und tätige und nicht als blinde Hoffnung - führt der Einheit von Leib und Seele da neue Energie zu, wo das Leiden an der Gegenwart die Kräfte zu verzehren droht, die ein Umsteuern einfordert. (…) Angst und Hoffnung in einem Gefäß können als Zaubertrank wirken in dem, was wir Kulturheilkunde nennen. Gelenkt durch die Vision führt dieses Lebenselixier in eine Antwort auf die Schwebesituation des Menschen zwischen Schon-jetzt und Noch-nicht. Es schenkt vertrauende Erwartung und kräftigt damit das Durchhaltevermögen selbst in Zeiten wie diesen.



Entnommen aus: Claus Eurich "Endlichkeit und Versöhnung", Claudius Verlag, München 2022