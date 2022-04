Dalai Lama Gedanken zum Tag

Für mich ist das Mitfühlen ein geistiges Vermögen, durch das wir zu wahrem dauerhaftem Frieden und innerer Stärke finden können. Diesen Zug können wir durch unsere Intelligenz entwickeln, wenn wir sie zur Veränderung unserer Gefühle nutzen. So reduzieren wir die egoistischen abträglichen Regungen und vermehren die selbstlosen und aufbauenden, was in uns selbst und für andere Glück erzeugt. Wir werden mit dieser Fähigkeit des Mitfühlens geboren, was ja auch ganz entscheidend für unser Leben und Weiterleben ist. Gefühlsregungen wie Angst und Widerwillen können ebenfalls für unser Überleben wichtig sein, aber Ärger kann uns eine falsche und für unseren Verstand allzu überzeugende Selbstsicherheit geben. Dann achten wir nicht mehr auf unsere eher positiven Gefühlsregungen, wir vernachlässigen den Respekt gegenüber anderen, unsere Mitverantwortung für das Gemeinwohl, unseren mitfühlenden Sinn für die Probleme anderer. Wir wiegen uns in einer falschen Unabhängigkeit und bilden uns ein, wir brauchten die anderen nicht. Dieses übersteigerte Ich-Gefühl entfernt uns von dem Frieden und dem Glück, die wir für uns selbst suchen, und auf andere wirkt es sich ebenso negativ aus.



Entnommen aus: Dalai Lama "Die Essenz der Lehre Buddhas. Zeitlose Weisheit für moderne Menschen", übersetzt von Jochen Lehner, Lotos Verlag, München 2012 (E-Book, Kap. 'Das Ich oder Selbst im Buddhismus')