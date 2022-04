Max Kronawitter Gedanken zur Fastenzeit

Nach dem gestrigen Feiertag dürfte heute in den Geschäften mehr los sein als an sonstigen Samstagen. Deshalb mag es seltsam erscheinen, dass der Karsamstag das Attribut "still" trägt. Als "stiller Samstag" wird er in manchen Regionen noch heute bezeichnet. Selbst staatlicherseits zählt der Samstag vor Ostern zu den sogenannte "stillen Tagen", an denen etwa keine Tanzveranstaltungen stattfinden dürfen. Der >stille Samstag< will an die Grabesruhe Jesu erinnern. Nach dem Spektakel der Kreuzigung, senkt sich nach dem Tod Jesu Finsternis und Stille über den Ort. Jesus wird vom Kreuz abgenommen, in ein weißes Leinentuch gehüllt und in ein Grab gelegt. Die Marter hat ein Ende. Viele Menschen erleben diesen Zustand nach dem Todeskampf eines geliebten Menschen. Ein Wirrwarr der Gefühle, gepeitscht von Hoffnungen und Ängsten kommt zur Ruhe. Friede legt sich über die Szenerie. "Herr gib ihm und gib ihr die ewige Ruhe", beten manche in so einer Situation. Ewige Ruhe als Umschreibung des Paradieses. Stille als Sehnsuchtsort. Ostern erinnert uns, dass diese Stille kein Versinken in der Unendlichkeit des Nicht-Seins ist, sondern das Eingehen in das Licht, das nicht Stummheit, sondern Kommunikation, nicht Erstarrung, sondern Leben, nicht Regungslosigkeit, sondern Vitalität bedeutet. Letztlich ist die Stille des Karsamstags, genauso wie das Schweigen, das der Tod eines Menschen anstimmt, nur das Pausezeichen bevor das österliche Halleluja erklingt.