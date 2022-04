Max Kronawitter Gedanken zur Fastenzeit

Woher der heutige Gründonnerstag seinen Namen hat, ist nicht eindeutig zu klären. Manche führen das Grün des Namens auf eine Fastenvorschrift aus dem 14. Jahrhundert zurück: Neben fleischloser Kost, sollten an diesem Tag Kräuter und Grünkohl verzehrt werden. Andere vermuten, dass das mittelhochdeutsche Wort "grinen" dahintersteckt, das soviel wie "weinen" oder "winseln" bedeutet. Bedenkt man, dass Jesus an diesem Tag seinen Jüngern angekündigt hat, dass er sterben wird, dann passt das durchaus. Besonders tränenreich war der Gründonnerstag für den Apostel Petrus. Als er nach der Gefangenname Jesu verdächtigt wird, auch einer der Jünger zu sein, leugnet er. Dreimal gibt er vor, diesen Jesus nicht zu kennen. Dann - nachdem ein Hahn kräht - heißt es: er ging hinaus und weinte bitterlich. Mich hat diese Geschichte am Rande der Passionserzählung immer ganz besonders fasziniert. Gerade Petrus, der Fels wie sein Name zu übersetzen ist, der immer der Klassensprecher im Jüngerkreis sein will, der immer das große Wort führt, scheitert eklatant. Dass der Auferstandene später gerade ihn, der so kläglich versagt hat, auswählt, um ihm seine Gemeinschaft anzuvertrauen, ist für mich äußerst tröstlich. Ja, wir dürfen auch versagen. Denn wenn wir - und darin wird uns der schwache Petrus zum Vorbild - fähig sind, bitterlich über das Versagen zu weinen, dann ist Heilung möglich. Die reinigenden Tränen der Reue verändern etwas. Dort wo sie fließen, befreien sie und ermöglichen einen neuen Anfang.