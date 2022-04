Max Kronawitter Gedanken zur Fastenzeit

In wenigen Tagen ist Ostern. Im Gegensatz zu anderen Feiertagen, wie etwa Weihnachten gibt es für das Osterfest kein festes Datum. Als Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond kann es auf den 22. März fallen, aber auch erst auf den 25. April. Ich erinnere mich an bitterkalte Osterfeste, aber auch an frühlinghafte Osterfrühstücke auf der Terrasse. Schnee passt nicht zu Ostern. So sehr wir uns weiße Weihnachten wünschen, zu Ostern will die weiße Pracht keiner mehr haben. Im Gegensatz zu anderen Regionen der Erde, die keinen Winter in unserem Sinne kennen, wird hierzulande die Natur zum Interpreten der großen kirchlichen Festzeiten. Die Heimeligkeit des Weihnachtsfests, wenn Kerzen die längste Nacht des Jahres erleuchten, steht im Gegensatz zu Ostern, das Aufbruch und neues Leben zum Thema hat. Wenn die Kraft des Frühlings Knospen aufspringen lässt, Braun- und Grautöne in sattes Grün verwandelt, dann fällt es leichter, die Botschaft zu verstehen: dass aus dem Tod neues Leben entsteht, so wie es Jesus vorgemacht hat. Im Laufe der Zeit haben die Menschen noch weitere Symbole gefunden, die das verdeutlichen. Eier etwa: Hinter einer harten Kalkschale wächst neues Leben heran. Oder Hasen, die mehrmals im Jahr Nachwuchs haben und deshalb für besondere Fruchtbarkeit stehen. All diese vielen Zeichen wollen die Osterbotschaft unterstreichen. Der Tod ist kein dauerhafter Zustand, er ist ein Übergang, Teil eines Prozesses, eine Verwandlung. Am Ende triumphiert das Leben, am Ende wartet der Schöpfer allen Lebens, um uns für immer in seine Arme zu schließen.