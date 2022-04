Max Kronawitter Gedanken zur Fastenzeit

In Oberammergau wird in diesem Jahr wieder fast täglich gekreuzigt. Einer der beiden Christusdarsteller, Frederik Mayet, hat mir einmal gezeigt, wie er so ans Kreuz geheftet zu wird, dass es echt aussieht. Neben einem Hüftgurt, wie ihn auch Bergsteiger verwenden, gibt es - für Zuschauer nahezu unsichtbare - Befestigungspunkte für Hände und Beine. Angenehm ist das 15-minütige Hängen am Kreuz trotzdem nicht. Das schlimmste sei, so erzählte er mir, das Ausgesetztsein. Nur mit einem Lendenschurz bekleidet, den Blicken von 5000 Zuschauern preisgegeben zu sein, sei ein eigenartiges Gefühl. Was dem Oberammergauer Christusdarsteller als unangenehm erscheint, war vor 2000 Jahren in Jerusalem Grausamkeit pur. Die Hinrichtung sollte ja als Abschreckung dienen. Eben noch beim Einzug in Jerusalem euphorisch als Messias gefeiert, wird Jesus wenige Tage später am Kreuz verspottet und dem Volk als Verbrecher vor Augen geführt. Triumpf und Verachtung liegen nahe beieinander. Bespiele dafür gibt es auch heute. Menschen, erst gefeiert, verehrt, bewundert, gelten dann als Gesetzesbrecher, Lügner oder Versager. Der Blick auf die Hinrichtung Jesu wirft für mich deshalb immer auch die Frage auf: Wo wäre ich damals gestanden? Wo stehe ich heute, wenn jemand durch die Gassen mancher Medien gejagt wird. Stimme ich ein in die allgemeine Entrüstung, in die Schadenfreude? Oder will ich zu denen gehören, die in dem alten Rechtsgrundsatz "Im Zweifel für den Angeklagten" ein tiefe Weisheit entdecken? Im Falle von Jesus hatten die Zurückhaltenden Recht.