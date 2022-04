Max Kronawitter Gedanken zur Fastenzeit

Stellen Sie sich vor, Sie würden im Mittelalter leben und hätten am gestrigen Palmsonntag einen Spaziergang unternommen. Dann wären sie wahrscheinlich einem seltsamen Schauspiel begegnet. Jahrhundertelang ritten am Sonntag vor Ostern Priester auf einem Esel durch ihre Gemeinden, um so an den Einzug Jesu in Jerusalem zu erinnern. Weil Esel aber recht störrisch sein können, wurden sie irgendwann durch Holzfiguren ersetzt. Ersetzt wurde auch der Reiter. Anstelle des Priesters zogen dann Burschen Christus als geschnitzte, oft lebensgroße Statue durch das Dorf. Dass sich Jesus für seinen triumphalen Einzug in Jerusalem einen Esel ausgesucht hat, verwundert. Die römischen Besatzer saßen auf hohem Ross, wenn sie in die jüdische Hauptstadt hinaufritten. Auch wenn Jesus vom Volk als Sohn Davids, als König und Messias gefeiert wird, lässt er keinen Zweifel, dass sein Anspruch ein anderer ist. Ihm geht es nicht um Macht, Ansehen oder Größe. Er verkündet ein Reich, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht und Gewalt niemals ein Mittel sein darf, um anderen seinen Willen aufzuzwingen. Manchen seiner Zeitgenossen erschien er damit als Träumer, dessen Illusion sich am Kreuz ohnehin aufgelöst hat. Doch Jesu Vorstellung vom Reich Gottes hat die meisten anderen Reiche überlebt. Die Bitte des >Vater unser<, "Dein Reich komme!" bleibt die große Hoffnung vieler: Gerade heute, wo uns die Hybris irdischer Machthaber wieder so deutlich vor Augen geführt wird.