Johanna Haberer Gedanken zur Osterzeit

Der Krieg gegen die Ukraine tobte schon über eine Woche, als ein Foto die Runde machte um die Welt: der Abendhimmel über Kiew. Die Sonne im Sinken, in einem hellen gelb, darüber ein Abendhimmel, der sich in einem tiefen Blau eindunkelte. Und in diesem abendlichen Zwielicht erschien eine Wolke, die wie eine gigantische Engelsfigur aussah. Zwei weißgefächerte Wolkenflügel dazwischen ein schmaler Wolken-Kopf, ein langgestreckter Leib, der im Abendlicht verschwand. Es sah auf als würde der Himmel sich schützend aufbäumen. Als käme der Schutzheilige der Stadt Kiew, der Erzengel Michael höchstpersönlich, um die wehrlosen, ratlosen und hilflosen Menschen zu beschützen. Es wäre schön, wenn ein Kämpfer vom Himmel käme und den Menschen, die einer sprachlosen Waffengewalt ausgeliefert sind, zur Seite stehen würde. Was für ein Wahnsinn und wie dieser Krieg nicht nur die Menschen heimatlos macht und verletzt und tötet. Er wird sich in die Seelen von Generationen eingraben. Er wird das Leben von Opfern und Tätern kontaminieren. Er wird in den Seelen junger Menschen Spuren hinterlassen, die nie wieder weggehen - Spuren von Ohnmacht Angst und Schuld. Und er wird Gräben hinterlassen, die nur durch Vergebung überbrückt werden können. Vergebung. Ein sehr altes christliches Wort. Das jetzt wieder dringliche Bedeutung erlangt.