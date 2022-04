Johanna Haberer Gedanken zur Osterzeit

Es ist ja noch nie eine Stärke biblischer Texte gewesen, dass sie besonders logisch und stringent daherkommen. Am Auffälligsten ist das bei den Ostergeschichten. Der Auferstandene taucht da und dort auf. Wird erkannt, obwohl er nicht wiederzuerkennen ist, löst eine unglaubliche Energie aus, obwohl alle todtraurig und total verängstigt sind: und verschwindet. Der Körper ist es offenbar nicht, an dem ihn die Menschen wiedererkennen, die ihn als Lehrer und Freund und Anführer und Prediger einer Neuen Welt gekannt haben. Das physische Aussehen, alles woran wir Menschen, die uns vertraut sind, erkennen oder auch nach Jahren womöglich wiedererkennen würden, scheint diesem Wesen, das von den Toten zurückgekommen ist, offenbar zu fehlen. Und dennoch wird der Auferstandene erkannt. Als Maria Magdalena ihn berühren will, wehrt er ab, als er aber dem Thomas begegnet, der gerade dabei ist, seinen Freunden zu erklären, dass er die Story von der Auferstehung erst glaubt, wenn er die Finger in die Wunden gelegt hat, erst dann glaubt er die Geschichte, wenn er sie selbst auf alle Schwachstellen hin überprüft hat. Das darf er. Thomas erkennt den Auferstandenen, in dem Moment, in dem er den Finger in die Wunde legt. Für uns heißt das: Glaube ohne Verstand, ohne Zweifel ist eher blind als hellsichtig. Und: Ja wir haben einen berührbaren Gott.