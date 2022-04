Johanna Haberer Gedanken zur Osterzeit

Ich weiß nicht wie oft die Künstler des christlichen Kosmos diese eine Szene dargestellt haben: Eine junge, sehr schöne Frau an einem Grab kniend, die prächtigen Haare fließen offen über ihren Rücken. Die Tränen rollen ihr über die Wangen: Die Frau, Maria Magdalena wird sie genannt, vereinigt vollendete Schönheit und endlose Trauer. Eine Frau weint um einen Mann, vielleicht um ihren toten Mann. Sie weint um den Geliebten. Und: Sie will den Leichnam noch einmal sehen. Aber der ist weg. Das Grab ist leer. Die Katastrophe vollkommen. Nicht nur: der Freund ist tot, sondern auch der Ort der Trauer ist geschändet. Wir wissen nicht woher der Mann kommt, der mit einem Mal neben ihr steht oder hinter ihr. Er ist da. Und Maria dreht sich zu ihm. Tränenblind. Wo habt ihr ihn hingebracht? Sie denkt sie spricht mit einem Friedhofsgärtner. Doch der Mann, der bei Maria steht, sagt nur ein Wort. Er sagt ihren Namen. Maria. Maria erkennt ihren Geliebten. Nicht an seinem Aussehen, sondern an der Art, wie er ihren Namen sagt. Viele Menschen erinnern sich an den zärtlichen Ton, mit dem Mutter oder Vater ihren Namen gesagt haben, oder die Geliebte in innigen Augenblicken. Wir würden diesen Sound immer und überall auf der Welt auch noch nach Jahrzehnten wiedererkennen.