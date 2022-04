Johanna Haberer Gedanken zur Osterzeit

In den christlichen Ostergeschichten taucht der Auferstandene immer wieder auf. Ganz plötzlich begegnet er Menschen. Er scheint immer in Bewegung zu sein: und er scheint nicht wieder erkennbar zu sein. Am Tag nach Ostern als sich das Gerücht verbreitet, das Grab sei leer, da erscheint er aus dem Nichts auf dem Weg nach Emmaus. Er schließt sich den beiden Männern an, die nach Emmaus gehen. Sie waren in den letzten Tagen Zeugen eines schauerlichen Schauspiels. Eine öffentliche Hinrichtung, ein gefakter Prozess, der qualvolle Tod des Menschen, von dem viele erfahren haben, mit ihm zusammen zu sein, fühlt sich göttlich an. Ein Riesenschmerz und ein Riesenverlust. Nichts wie weg. Nichts wie zurück ins alte Leben. Ein Mann schließt sich an. Ich stelle mir vor, zuerst schweigen alle, dann - je länger der andere mitgeht - fassen die beiden Jünger Vertrauen. Der andere weiß schon über alles Bescheid. Und so quillt ihnen der Mund über von den traumatischen Erfahrungen der vergangenen Tage. Der Fremde geht mit und hört zu. Bis es Abend wird. Die Emmausjünger erkennen ihren Begleiter erst als er bei Abendessen das Brot bricht. Und sie erkennen: es war Gott selbst, der mitgegangen ist. Durch den Schmerz, durch die Hölle. Und sie brechen wieder auf und gehen zurück an den Ort des Trauerspiels. Sie haben plötzlich viel zu tun.