Johanna Haberer Gedanken zur Osterzeit

Deutsch ist eine großartige Sprache - manche… natürlich Voreingenommene sagen: Es sei die schönste der Welt - und sie ist kurios: Eine Mutter ist bei uns nicht nur eine Frau mit Kind, sondern auch das praktische Gegenstück zu einer Schraube. Umfahren bedeutet nicht nur, dass man einen Unfall baut, sondern wird gleichzeitig für das genaue Gegenteil verwendet. Wir umfahren ein Hindernis. Ich finde: ein großartiges Wort ist auch das Wort "Beistand". Ich leiste jemandem Beistand, der oder die sonst alleine da steht oder: Ich stehe meinem Kind bei in einer Auseinandersetzung. Oder ich habe einen Zeugenbeistand, der mich bei Gericht begleitet. Beistand, das ist jemand der mich unterstützt und stützt, damit ich nicht alleine stehe, in die Knie gehe oder zusammenbreche. Das was das deutsche Wort Beistand meint, das hat einen langen Weg durch die Geschichte der christlichen Religion gemacht. Jesus sagt zu seinen Jüngern: nach seinem Tod, wenn er, Jesus sich aus der Welt verabschiedete hat, dann schickt er ihnen einen Beistand. Einen, der dabei ist. Immer. Wir übersetzen das auch mit Tröster oder: Geist. Heiliger Geist. Der ist immer da, das glauben Christinnen und Christen. Der bleibt, wenn alles zusammenbricht, der tröstet und dieser Geist ist das Geheimnis hinter dem Mut und all der Kraft, die wir alle zum Leben brauchen.