Hannah von Schroeders Gedanken zur Passionszeit

Die 40tägige Passionszeit ist eine symbolische Zeit. Sie steht für Durststrecken, für harte lange Wüstenjahre, sei es in der persönlichen Biographie oder im Erleben einer Gemeinschaft. Zeiten des Durchhaltens, der Hoffnung auf bessere Zeiten. Die vorletzte Woche dieser 40 Tage im Kirchenjahr liegt hinter uns, vor uns liegt die Karwoche. Bald ist Ostern, das Fest des Lebens. Das Licht am Ende des Tunnels ist in Sicht. Wer mitten drin ist im dunklen Tal, der weiß nicht, wieviel des harten Weges noch vor ihm liegt, der hat alle Mühe, den letzten Hoffnungsschimmer nicht aus dem Auge zu verlieren, der zweifelt, ob es am Ende wirklich hell werden wird. Eine Möglichkeit ist dann: Sich einmal umdrehen und sehen, wieviel Weg schon gegangen ist. Zurückblicken und bedenken: Wo musste ich Federn lassen? Oder auch: Was durfte ich hinter mir lassen, wo habe ich Ballast abgeworfen? Welche Last kann ich noch ablegen und am Wegesrand liegen lassen? Vielleicht kann ich eine kurze Weile stehen bleiben, eine Pause machen. Kann sein, dass da jemand steht und mir hilft. Die Passionszeit vor Ostern schenkt sieben Bonus-Tage: Die Sonntage werden nicht zu den 40 mitgezählt. Ausruhen, Luft holen, atmen. Das kann sehr heilsam sein. Möge es die nötige Kraft für die letzte Etappe bringen!