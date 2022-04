Hannah von Schroeders Gedanken zur Passionszeit

Frieden schaffen ohne Waffen. Schwerter zu Pflugscharen. Ein naiver Traum? Mehr Geld für die Bundeswehr, sehr schnell mit großer Mehrheit beschlossen, wir leben nicht im Frieden, müssen in der Realität ankommen. Was sollen wir tun? Aber es kann nicht die einzige Antwort sein. Die uralte Sehnsucht nach Frieden ist groß und stark. Wenn wir aus Verzweiflung den Glauben daran aufgeben, dann hat der Krieg zu schnell gewonnen. Ich will weiterhin auf "Schwerter zu Pflugscharen" hoffen. Wenn wir in der Not die Sprache der Gewalt wählen, tun wir es aus Hilflosigkeit. Wenn uns in der Sprache des Respekts, der Liebe, der Menschlichkeit die Vokabeln ausgehen, oder, was uns noch ratloser macht, wenn die andere Seite unsere Worte nicht zu verstehen gewillt ist, sollen wir dann tatenlos bleiben? Jeder von uns hat sich der Sprache der Gewalt schon bedient, sei es im Kleinen oder im Großen. Umso wichtiger ist es, immer wieder die Sprache der Gewaltlosigkeit zu üben, von klein auf ihre Vokabeln zu lernen, zu memorieren, nicht aufzugeben, bis wir sie fließend beherrschen. Die Weigerung, die Sprache der Gewalt zu sprechen, wird gerne belächelt. Jesus, der die Gewaltlosigkeit gepredigt und gelebt hat, wurde genau deswegen umgebracht. Weltfremd war er nicht. Er hat sich der Welt ganz und gar ausgeliefert.