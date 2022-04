Hannah von Schroeders Gedanken zur Passionszeit

Ich war im Kloster, 3 Wochen lang. Es war ein Geschenk. Nein, es war kein Achtsamkeits-Workshop, es waren keine Wellness-Tage. Es war eine stille Zeit. Wäre ich plaudernd mit einer Freundin dort im Wald spazieren gewesen und an dem kleinen Tümpel vorbeigegangen, dann hätte ich sicher nicht den großen schwimmenden, kraulenden Käfer unter der hauchdünnen Eisschicht an dem kalten Morgen im frühen Frühling gesehen. Ich war beglückt über meine Entdeckung. Nein, ich war nicht auf einem anderen Planeten. Nicht aus der Welt. So wie das Klosterleben in der Stille berührbar macht für die erhebenden Wunder der Schöpfung, so macht es auch empfindsam für Schmerz und Leid auf dieser Erde. Hilflos sehen wir in die Welt: Nimmt es denn nie ein Ende? Warum geschieht es immer wieder? Größenwahnsinnige Machthaber, deren Herzen verhärtet zu sein scheinen, Kinder, Alte, Kranke, Hochschwangere auf der Flucht, herausgerissen aus allem, was ihnen Sicherheit gab. Umso mehr braucht die Welt solche Orte des Friedens und des Segens und Menschen, die dort leben und sich der Stille und dem Gebet widmen, vielleicht auch stellvertretend für andere. So kann ein Kloster auch ein Fluchtort sein und einen Schutzraum bieten, ein Obdach geben und Wunden heilen. Für Menschen, die vor dem Krieg flüchten mussten, wird die Türe offen sein.