Hannah von Schroeders Gedanken zur Passionszeit

"Awesome!" Falls Sie die Entwicklung der jungen deutschen Sprache verfolgen, sei es beglückt oder befremdet, wird Ihnen dieser Ausruf geläufig sein. Er hat sich in der jüngeren Vergangenheit zu einem gängigen Ausdruck der großen Begeisterung etabliert. "Awesome" heißt so viel wie fantastisch, großartig, Ehrfurcht gebietend. Wer ein neues Mobiltelefon in einer angesagten Farbe kaufen will, dem sei "awesome violet" empfohlen, zart und fancy zugleich! Awesome Violet. Faszination Lila. Die Lehre der Farbsymbolik lässt Interessantes entdecken: Irdisches Rot vereint sich mit himmlischem Blau, Kaltes mit warmem. Violett wurde zur Farbe der evangelischen Kirche, und als liturgische Farbe im Jahreskreis steht sie für Zeiten des Wartens, der Ungewissheit, des Fastens, für stille Zeiten der Besinnung, der Nachdenklichkeit und Tiefe. "Und doch, wenn du lange gegangen bist, bleibt das Wunder nicht aus", so schreibt Hilde Domin. Ja, daran glaube ich: Göttliches wird uns begegnen, gerade dann, wenn wir nicht damit (gerechnet haben) rechnen. Und ganz am Ende, wenn wir dereinst beim Namen gerufen werden, im Wartezimmer unseres Lebens, und dann aufstehen, hinausgehen, dann werden wir vollkommen erlöst der Ehrfurcht gebietenden Göttlichkeit in die Augen sehen - awesome!