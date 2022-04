"Sie haben einen Mund und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, sie haben eine Nase und riechen nicht; ihre Hände, sie greifen nicht, ihre Füße, sie gehen nicht, sie bringen keinen Laut hervor aus ihrer Kehle". Eine uralte Dichtung. Das sind Verse aus Psalm 115 aus der Hebräischen Bibel. Gesungen nach einer uns unbekannten Melodie und so in den Herzen und Köpfen vieler Menschen aufbewahrt. Irgendjemand hat die Worte dann in einer kunstvollen Quadratschrift aufgeschrieben, und so diesen Schatz aufbewahrt, dafür gesorgt, dass er über Generationen nicht verloren geht. Viele Jahrhunderte alt sind diese Worte, und doch, wenn ich sie höre, spreche, lese, singe, fällt mir als erstes mein Laptop oder mein Smartphone ein, und noch einige seelenlose Dinge mehr, die zwar Ohren haben, aber nicht hören. Siri, Alexa… wo sind eure Seelen? Wo ist Eure Resonanz? Wie trostlos! Ja, Ihr könnt mich unterhalten und ablenken. Aber trösten werdet ihr mich nicht. Mein tiefes Bedürfnis kennt ihr nicht. Trost finden werde ich nicht im mehr, sondern im weniger. In der Stille, wo Begegnungen stattfinden können, die meine Seele wirklich berühren.