Hannah von Schroeders Gedanken zur Passionszeit

Eine zwiespältige Persönlichkeit. Er stürzt sich voll rein. Seine Euphorie ist erstaunlich. Sein Name ist Simon. Später nannte man ihn auch Petrus oder Kephas, beides bedeutet Stein oder Fels. Stabil wie ein Fels allerdings wirkt er in den Erzählungen nicht unbedingt. Er ist eher so einer dazwischen. Zwischen Begeisterung und Verzweiflung, zwischen Erfolg und Scheitern. Vielleicht sogar zwischen Größenwahn und Zusammenbruch. Einer, der aufs Ganze geht. Da gibt es diese eine Szene, wie Jesus übers Wasser geht. Petrus will das auch, er will nicht nur Zuschauer sein. Er wagt es und geht los. Und es funktioniert! Solange, bis er realisiert, was er da tut und wie gefährlich das ist. In letzter Sekunde greift er die rettende Hand Jesu und überlebt. Zu trauriger Berühmtheit gelangt ist er mit der Geschichte, in der er am Ende nicht zu Jesus gehalten hat. In Todesangst wird er gewesen sein, was hätten wir getan? Und später, als Jesus tot und alle Hoffnung weg ist: Da sehen sie Jesus am frühen Morgen vom Boot aus am Ufer stehen, lebendig und echt und göttlich. Petrus springt sofort ins Wasser, um ihm entgegen zu schwimmen. Ganz oder gar nicht. Nicht gerade stoisch. Ist es vielleicht gerade das, was ihn zu einer glaubhaften Figur macht? Er gilt als Gründer der Kirche. Ein Mensch in seinem Widerspruch.