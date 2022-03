Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Immer wieder höre ich das Wort "Überbevölkerung". Ich lese Berechnungen, wie viele Milliarden Menschen die Erde "verträgt". Häufig taucht die Zahl "eine Milliarde" auf. Dann wäre die Erde wieder so, wie sie "sein soll". Wie soll das gehen? Welche Phantasien über die Ausrottung von Milliarden von Menschen stecken hinter solchen Ideen? Ich wundere mich, dass Christen gegen solche Rechenspiele nicht auf die Barrikaden gehen. Im Gegenteil, ich höre den Seufzer über "zu viele Menschen" sogar in kirchlichen Kreisen. Als ich 1953 geboren wurde, war ich einen Augenblick lang der jüngste von 2,6 Milliarden Menschen. Die Statistikseite population.io sagt mir, dass heute 562 Millionen Menschen älter sind als ich, und 7,3 Milliarden sind jünger. Ich gehöre damit zu den ältesten sieben Prozent der Weltbevölkerung. Und ich finde es großartig, dass wir so viele sind. Wie viel mehr Menschen, mehr Ideen und geistige Energien als vor 68 Jahren stehen damit zur Verfügung! Jede und jeder von ihnen hat ein Recht auf Leben. Jede und jeder ist ein Geschenk. Keine und keiner hat es verdient, nur als Ressourcenverbraucher und Umweltverschmutzer betrachtet zu werden. Ich schlage vor, in der Fastenzeit auf menschenfeindliche Gedanken zu verzichten. Und sich stattdessen zu erfreuen an dem Reichtum der Menschenfreundlichkeit Gottes.