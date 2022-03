Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

"Am dritten Tage auferstanden von den Toten" heißt es im Glaubensbekenntnis über Jesus. Dass der Wanderprediger aus Nordisrael nicht für immer tot blieb, ist für Christen ein einzigartiges Wunder. Bei Durchsicht der Bibel stellt sich heraus, dass es so einzigartig gar nicht ist: Insgesamt neunmal wird dort berichtet, wie Tote wieder lebendig werden. Und was ist mit Jesus? Wurde er wirklich lebendig? Oder entstanden seine Erscheinungen durch die glühende Verehrung seiner Jünger? Von etlichen hinduistischen und buddhistischen Gurus wird berichtet, dass die Schüler ihren Meister nach seinem Tod in voller körperlicher Gestalt sehen konnten. Oder war die Auferstehung von den Jüngern inszeniert? Bereits im biblischen Bericht des Matthäus taucht die Idee auf, dass die Jünger den Leichnam stehlen könnten. Früher war ich überzeugt: Als Christ muss ich fest daran glauben, dass Jesus auf übernatürliche Weise auferstanden ist. Sobald ich nach möglichen Erklärungen suche, sei das zarte Pflänzchen meines Glaubens schon eingegangen. Inzwischen sehe ich das anders: Was ich über die Auferstehungsberichte denke, ob ich sie wörtlich nehme oder mir sonst eine Erklärung dafür vorstellen kann, das ist nicht entscheidend. Entscheidend für mein Christsein ist, dass ich die unendlich menschenfreundliche, friedliche Botschaft des lebenden Wanderpredigers Jesus in mein Herz lasse und sie umsetze in die Tat.