Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Die Sehnsucht nach einer Erde, die wieder so ist wie damals im Paradies - ich glaube, das ist ein gefährlicher Gedanke. So gefährlich wie Putins Traum von einem Russland, das wieder so groß ist wie in der Zeit, als der Goldene Thron des Reiches in Kiew stand. Wir Menschen leben auf diesem Planeten, weil wir anpassungsfähig sind. Weil wir aus Fehlern lernen und ständig um die besten Lösungen ringen. Weil wir unseren Heimathimmelskörper immer gestaltet und verändert haben. So wie Ameisen die Natur verändern, indem sie Gänge graben, fremde Ameisenarten bekriegen und sich Blattläuse als Nutztiere halten. Natur ist Veränderung. Wäre sie das nicht, wären wir Menschen niemals entstanden. Wir Menschen werden beides tun müssen: Den Ausstoß von Treibhausgasen senken und gleichzeitig alles tun, um auf einem wärmer werdenden Planeten gut leben zu können. Zurück in ein Paradies von irgendeinem Damals kommen wir nicht. Das ist übrigens auch die Pointe der Erzählung vom Paradies am Anfang der Bibel. Jesus hat nur ein einziges Mal das Wort Paradies benutzt. "Heute wirst du mit mir im Paradies sein" sagt er zu einem der zwei Verbrecher, mit denen zusammen er zu Tode gefoltert wurde. Und selbst dieses eine Mal klingt es nicht nostalgisch.