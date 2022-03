Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Wir verdrängen den Tod, heißt es oft. Ich glaube das nicht. Noch nie hat eine Gesellschaft so viel über den Tod gewusst wie unsere. Viele Menschen engagieren sich liebevoll und sorgfältig bei der Begleitung von Sterbenden, in Hospizen und anderswo. Die Palliativmedizin bemüht sich um möglichst schmerzfreies und bewusstes Sterben. Außerdem haben wir Berichte von Menschen, die schon einmal klinisch tot waren, aber gerettet wurden - und dadurch von den Vorgängen während ihres Sterbens berichten können. Der Höhepunkt in fast allen diesen Berichten: Sie erfahren eine umfassende, enorme Helligkeit. Es ist kein Licht, das nur mit den Augen sinnlich aufgenommen wird, sondern mit dem gesamten Körper und sogar darüber hinaus. Es erfüllt den Menschen durch und durch, seine Seele und alle Gedanken. Es wärmt und schenkt tiefstes Glück. Es ist das Gefühl, angekommen zu sein, endlich zu Hause. In der Passionszeit denken wir daran, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. So hat es vor drei Jahrtausenden ein Dichter in den Psalmen ausgedrückt. Mich tröstet kaum etwas mehr als diese Berichte von Sterbenden: Dass am Ende nicht alles aus ist und finster. Sondern, dass ich aufgehe im Licht, strahlender und majestätischer als alles bisher.