Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Eigentlich sind wir Menschen Zwerge. Alle Ameisen auf der Erde wiegen (je nach Schätzung) doppelt oder dreimal so viel wie alle Menschen. Unser Energiebedarf ist - verglichen mit dem Reichtum im All - lächerlich. Drei Stunden der hier ankommenden Sonnenstrahlung würden genügen, um den kompletten Verbrauch von uns Zwergen ein ganzes Jahr lang zu decken. Oder sind wir Riesen? Im Lauf der letzten Jahrhunderte haben wir durch das Verbrennen von Rohstoffen und durch andere Eingriffe das Gleichgewicht der Natur durcheinandergebracht. Wir haben den Anteil des Gases Kohlendioxid in der Atmosphäre von 0,3 auf 0,5 Promille erhöht und eine verhängnisvolle Entwicklung in Gang gesetzt. Der französische Philosoph Bernhard von Chartres hatte vor fast 1000 Jahren ein Menschenbild das beides vereint. Wir sind Zwerge, sagte er, aber wir stehen auf den Schultern von Riesen. Diese schöne Metapher hat eine wundervolle Pointe: Unsere Kinder, Enkel und Urenkel werden - wenn wir schon lange nicht mehr hier sind - möglicherweise über uns Zwerge sagen: Erstaunlich, was diese Riesen damals in den Krisen des Planeten Erde alles geleistet haben.