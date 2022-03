Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Was hilft gegen irrationale Bedrohungsszenarien, die oft vermischt sind mit religiösen Ideen? So wie im Mittelalter etwa der Wahnsinn der Hexenverbrennungen. Die kleine niederländische Stadt Oudewater hatte damals eine geniale Idee. Sie erklärte ihre öffentliche Waage im Rathaus zur "Hexenwaage". Mit der ließ sich ermitteln, ob eine Person im Vergleich zu ihrem Körperbau zu leicht war. Dann wäre sie eine Hexe oder ein Hexer, denen man nachsagte, sie könnten fliegen. Von mehreren Personen ist belegt, dass sie genau deswegen zum Wiegen nach Oudewater kamen. Der Wiegemeister bestätigte ihnen ein normales Körpergewicht, und er stellte ein offizielles - lebensrettendes! - Dokument aus. Eine dieser Personen war die Magd Maria Konings aus Bocholt. Sie ist, so wird berichtet, nach der erfolgreichen Wiegeaktion sogar in Oudewater geblieben und hat den Sohn des Wiegemeisters geheiratet. Mir macht diese kleine Stadt Mut. Denn ich habe Angst vor an den Haaren herbeigezogenen Begründungen, mit denen Diktatoren versuchen, ihre wahnsinnigen Taten zu erklären. Wir brauchen in dieser Passionszeit 2022 einen mutigen Glauben - mit einer Extraportion klarem Verstand. Es gilt, immer die Fakten zu checken, und sie auf die Hexenwaage der Vernunft zu legen.