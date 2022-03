Margarete Dvorak Gedanken zur Fastenzeit

Abends ist es schon wieder zwei Stunden länger hell - jetzt, 85 Tage nach Weihnachten. Und heute Morgen hat es schon vor 6 Uhr zu dämmern begonnen. Oft habe ich mich schon gefragt, wann denn eigentlich die Nacht zu Ende ist. Was muss geschehen, damit die Menschen sagen: Jetzt bricht der Tag an? Muss der letzte Rest an Dunkelheit verflogen sein? Oder ist die Mitte der Nacht der Anbruch des Tages, wie es in einem Sprichwort heißt? Ist es irgendwann dazwischen? Vielleicht kann hier ein jüdischer Gelehrter helfen, der seine Schüler fragt: "Kann man den Augenblick bestimmen, wo die Nacht zu Ende ist und der Tag anbricht?" Der erste Schüler fragt: "Ist's, wenn man in der Ferne einen Feigenbaum von einer Palme unterscheiden kann?" "Nein", sagt der Weise, "das ist es nicht." - "Ist's", fragt der zweite, "wenn man ein Schaf von einer Ziege unterscheiden kann? Ist das der Augenblick, wo die Dunkelheit weicht und der Tag anbricht?" - "Nein", sagt der Weise, "das ist es nicht". "Aber wann ist dieser Augenblick gekommen?" "Wenn Du", sagt der Gelehrte, "in das Gesicht eines Menschen schaust und darin den Bruder oder die Schwester entdeckst. Dann ist die Nacht zu Ende, dann bricht der Tag an".