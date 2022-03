Margarete Dvorak Gedanken zur Fastenzeit

Mama, warum ist der Himmel blau? Aus was ist eigentlich Wasser? Wo wohnt der liebe Gott? Als meine Kinder klein waren, haben sie mir Löcher in den Bauch gefragt. Die Fragen brachten mich nicht selten in Nöte. Oft genug machten sie mich einfach sprachlos und doch wollte ich meinen Kindern als Mama keine Antwort schuldig bleiben. Als meine Kinder älter wurden, gab ich ihnen gegenüber zu, dass ich längst nicht alle ihre Fragen beantworten kann. Manchmal behalf ich mir mit einer Gegenfrage: "Was meinst du denn, wie sich das verhält?" Ich ging dazu über, mit ihnen gemeinsam Wege zu suchen, wie man seinen Wissensdurst stillen kann. Nach dem Motto: Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Heute versuche ich nicht mehr, auf jede Frage eine Antwort zu finden. Ich gönne mir den Luxus, nicht alles wissen zu müssen und nicht über alles informiert zu sein. Ich bin auch misstrauischer geworden gegenüber denen, die immer eine schnelle Antwort parat haben. Auch wenn ich Ungewissheiten nur schwer aushalten kann. Aber ich ahne, dass die Geheimnisse dieses Lebens immer geheimnisvoller werden, je tiefer ichin sie eindringe. Fragen leben davon, sich dem Geheimnis des Lebens auszusetzen. Sie halten meinen Geist offen. Und ein offener Geist macht das Leben reich und tief.