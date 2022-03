Margarete Dvorak Gedanken zur Fastenzeit

Die Türen des Aufzugs schieben sich vor mir auf wie ein Theatervorhang. Ich blicke in die Aufzugskabine und sehe zwei Fahrgäste. Ihnen werde ich wenige Momente sehr nahe sein, viel näher, als man Fremden üblicherweise nahe kommt. Ein flüchtiger Blickkontakt - dann suchen sich meine Augen einen anderen Haftpunkt. Jemanden anstarren gehört sich nicht. Marina Abramovic hat diese Regel für den Blickkontakt gesprengt. Die Performance-Künstlerin lud in New York im Museum für moderne Kunst die Besucher ein, ihr gegenüber auf einem Stuhl Platz zu nehmen und in die Augen zu sehen. Das Experiment schlug sofort ein. Immer mehr Menschen stellten sich dafür in die Warteschlange. "Eye gazing" heißt die Initiative, die daraus entstanden ist und in vielen Städten zu solchen Augenblick-Events geführt hat. "Die Augen sind das Fenster zur Seele" - das wusste schon Sokrates. Sie können auch dem Betrachter spiegeln, was in ihm verborgen ist. Augen-Blicke werden die Welt nicht retten, aber wenn sich zwei Augen-Paare finden, dann kann sich eine Wandlung vollziehen, die uns Menschen bewusstmacht, wie eng wir doch alle miteinander verbunden sind.