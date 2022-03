Margarete Dvorak Gedanken zur Fastenzeit

Die junge Frau am Küchentisch ist abgemagert. Sie hat dunkle Schatten unter den Augen und trägt eine Art Turban auf dem Kopf, denn sie hat keine Haare mehr. Ihr gegenüber sitzt Judith Grümmer, ausgestattet mit Mikrofon und Aufnahmegerät. Die gelernte Hörfunkjournalistin nimmt die Stimme der jungen Mutter auf, die nicht mehr lange leben wird. Sie hat Krebs im Endstadium. Dabei ist sie noch keine Dreißig. Sie wird zwei kleine Kinder zurücklassen. Mit Frau Grümmers Anleitung berichtet die Mutter zum Beispiel von ihrer eigenen Kindheit, summt ihr Lieblingslied. Das alles lässt ein hörbares Bild entstehen - ein einzigartiges Geschenk für die zurückbleibende Familie. "Familienhörbuch" heißt das Projekt, dem sich Judith Grümmer verschrieben hat.. Was gebe ich als Mutter, als Vater meinen Kindern mit auf ihren Lebensweg? Was erhoffe ich für sie und was hat mich selbst getragen? Mit dem Familienhörbuch hinterlassen todkranke Eltern die eigene Stimme als Abschiedsgeschenk. Ein einzigartiges Vermächtnis für die Kinder, wenn sie alleine groß werden müssen: Wer war meine Mutter? Wer war mein Vater? Man kann ja viel lesen oder Fotos anschauen, aber die Stimme lebt. Sie hat etwas Magisches. Und sie bleibt.