Margarete Dvorak Gedanken zur Fastenzeit

Egal, wie oft du in der Woche eingekauft hast: Der Kühlschrank ist immer leer. Sie lassen Gläser und Löffel auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Und willst du wissen, wo sie sich gerade aufhalten, dann folge der Spur aus Schuhen und Socken, die sie im Haus fallen lassen, wo sie gerade gehen und stehen: Kinder in der Pubertät. Diese anstrengende Zeit habe ich dreimal durchlebt. Jetzt sind die Kinder ausgezogen und das Nest ist leer. Zeit für Neues im Leben. Beim Ausmisten von Kindersachen fällt mir ein Bilderbuch in die Hände aus der Zeit, als unser Nest noch voll war: Die kleine Raupe Nimmersatt von Eric Carle. Wie oft habe ich meinen Kindern die Geschichte dieser kleinen Raupe vorgelesen, die sich Tag für Tag durch Nahrung frisst, bis sie am Ende alles gleichzeitig in sich hineinstopft und kurz vorm Platzen ist. Dick und fett zieht sie sich in ihren Kokon zurück, bis er ihr zu eng wird, sie sich nach draußen zwängt und schließlich davonfliegt - als wunderschöner Schmetterling. Mein Kopf stellt sofort eine Verbindung her: Wie bei allen Kindern, die irgendwann flügge werden, um schließlich davon zu fliegen. In einem Spruch heißt es: "Wir staunen über die Schönheit eines Schmetterlings, aber erkennen die Veränderung so selten an, durch die er gehen musste, um so schön zu werden".