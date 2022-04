Dietmar Rebmann Gedanken zur Fastenzeit

Eine Pandemie und ein naher Krieg sind zwei große Zumutungen, die mitten in unseren Alltag hereingebrochen sind. Das macht Angst. Viele fühlen sich orientierungslos. Da kann man plötzlich das Gefühl bekommen, nicht mehr zu wissen, wer man ist oder morgen sein will. Lebenspläne kommen durcheinander. Oft hilft es dann, zurückzuschauen. Zum Beispiel in die Kindheit. Dieses Suchen nach dem eigenen Lebensfaden: wer wollte ich sein und wer bin ich geworden, kann sehr heilsam sein. Als gläubiger Mensch kann man seinen persönlichen Weg an Gott anbinden und ihn als Ursprung und Ziel der eigenen Entwicklung sehen. Auch die tröstlichen Gedanken des biblischen Propheten Jesaja können hilfreich sein. Er lässt Gott zu den verzweifelten Menschen sprechen: "Kann denn eine Frau ihr Kind vergessen, das sie geboren hat? Und selbst, wenn das einmal vorkommt: ich vergesse dich nicht. Ich habe dich in meine Hände eingezeichnet, ich sehe dich immer vor mir." Hier wird ein sehr eindrucksvolles Bild entworfen für die Idee, dass ich immer einen Kern in mir habe, der sich nicht verändert, auch wenn ich mich meiner Umwelt noch so sehr anpassen muss. Und dieser Kern ist nicht ein festgelegtes Bild, sondern eine Beziehung. Ich bin in der Hand Gottes eingezeichnet. So kann mein innerer Kern nicht verloren gehen und ich kann mein Leben in aller Freiheit leben. Und das darin entfalten, was mir möglich ist, trotz aller Kriege und Pandemien.