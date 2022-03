Dietmar Rebmann Gedanken zur Fastenzeit

Die Übergangszeiten sind immer Krisenzeiten, so auch der Übergang von Winter zum Frühling. Man bekommt zum Beispiel noch eine Erkältung, denn die wärmende Sonne lässt Frühlingsgefühle aufkommen und man wird unvorsichtig. Medizinische Unterstützung reicht da oft nicht aus, man muss sich auch mental umstellen, um den äußeren Einflüssen und dem inneren Winter etwas entgegenzusetzen. Der Schriftsteller und Philosoph Albert Camus hat einmal gesagt. "Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt." Camus war ein erklärter Atheist. Er hat nicht an Gott glauben können, weil er zu viel Leid gesehen hat. Zu viele unschuldige Kinder, die im Krieg und an Hunger starben. Auch sein Vater starb früh an einer Kriegsverletzung. An einen Sinn in all dem konnte er nicht glauben. Und dann dennoch dieses Bild vom "unbesiegbaren Sommer in mir". Da muss also eine Kraft im Menschen sein, die nicht so leicht zerstört werden kann. Eine Art seelische Widerstandskraft. Ein Kind braucht tatsächlich nur eine einzige Beziehung, um trotz schwierigster Bedingungen seinen Weg gehen zu können. Und im Laufe des Lebens kommen neue Erfahrungen dazu, die so viel Wärme und inneres Licht geben, dass man mit Camus sagen kann: "Mitten im Winter habe ich in mir einen unbesiegbaren Sommer". Man muss nicht an Gott glauben, um das zu erleben. Aber vielleicht ist es so: wer einen unbesiegbaren Sommer in sich spürt, der ist Gott womöglich schon begegnet.