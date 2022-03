Dietmar Rebmann Gedanken zur Fastenzeit

Manchmal, wenn ich am Abend im Garten sitze und die Blumen betrachte, dann durchzuckt mich der Gedanke: Was für ein Glück! Ich bin gesund, habe eine Arbeit, viele Freundschaften und lebe im Frieden. Und dann kommt auch schon der Zweifel: Darf ich das eigentlich genießen, wenn so viele krank sind und auf der Flucht, wenn sie nicht das Nötigste zum Leben haben? "Man muss sich nicht schämen, glücklich zu sein!", sagte Rupert Neudeck: Mit der Cap Anamur hat er in den 70er Jahren Flüchtlinge aus dem Chinesischen Meer gerettet. Dieser Rupert Neudeck hat mich erinnert: "Man muss sich nicht schämen, glücklich zu sein. -- Aber man kann sich schämen, allein glücklich zu sein!" Wer nichts hat, kann auch nichts teilen. Aber wer glücklich ist, kann von seinem Glück abgeben. Dann wird das Glück mehr. Menschen räumen ihre Wohnungen teilweise aus, um Flüchtlinge aufzunehmen. Ärzte, Pfleger und Hebammen geben jedes Jahr einen Teil ihres Urlaubs her, um irgendwo in Afrika Menschen zu helfen. Junge Menschen verbreiten im Altenheim gute Laune, pflanzen Bäume und legen Blühwiesen an. Oder muntern in einem Kinderheim traurige Mädchen und Jungen auf. Viele haben also ein glückliches Leben, geben aber einen Teil davon her, um für andere da zu sein. Dazu motiviert auch der Apostel Paulus, der bei wohlhabenden Christen für eine arme Gemeinde gesammelt hat und schreibt: "Euer Überfluss diene ihrem Mangel" (2. Kor 8, 14). So verteilt sich Glück und so entsteht Gerechtigkeit.