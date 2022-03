Dietmar Rebmann Gedanken zur Fastenzeit

Die amerikanische Band "Kansas" landete in den 70ger Jahren ihren größten Hit mit dem Titel "Dust in the wind". Der Text des Liedes lautet: "Ich schließe meine Augen nur für einen Augenblick. Und der Augenblick ist schon wieder vorbei. Staub im Wind - alles was wir sind, ist Staub im Wind." Das entspricht durchaus einem weit verbreiteten Lebensgefühl heute: Was können wir tun angesichts von Klimawandel, Kriegen, und Pandemien? Alle Bemühungen zerbröseln unter unseren Händen und so stehen wir letztlich mit den Füßen im Staub: verletzlich und vergänglich. Das Misereor Hungertuch der chilenischen Künstlerin Lilian Moreno Sánchez zeigt die Aktualität. Die Künstlerin hat das Röntgenbild vom Fuß eines Menschen benutzt, der bei Demonstrationen in Chile von der Militärpolizei schwer verletzt worden ist. Dieser Fuß steht stellvertretend für alle Menschen, die den Boden unter den Füßen verlieren, zertreten werden oder flüchten müssen. Er steht aber auch stellvertretend für alle Füße, die sich nicht aus dem Staub machen, sondern Staub aufwirbeln, für Frieden und Gerechtigkeit eintreten und Spuren hinterlassen. Auf dem Hungertuch hat die Künstlerin zwölf Blumen aus Blattgold aufgetragen. Gold ist die Farbe für das Göttliche. Gottesbegegnung geschieht mitten im Staub. Denn Gott hat seinen Atem in den aus Erde geformten Menschen gelegt, sagt die Bibel. Sein Geist befähigt, Zustände zu ändern und zu wandeln - hin zu mehr Leben für alle.