Dietmar Rebmann Gedanken zur Fastenzeit

Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele! Jesus hat das mal zu seinen Freunden gesagt. Mutige Männer und Frauen waren das. Weltverbesserer. Zu denen sagt er: Was hilft es euch, wenn ihr die ganze Welt gewinnt und nehmt doch Schaden an eurer Seele! Eine Mahnung an die Alphatiere überall. Es kann schnell abwärts gehen, wenn man die Bodenhaftung verliert, wenn man über Leichen geht und nur für das Eigene kämpft. Auch eine Mahnung an die Gesellschaft: so schnell kann der soziale Frieden zerfallen, wenn Gewinnmaximierung zur Sucht wird und Menschen zur reinen Verfügungsmasse werden. Man muss aber gar nicht so weit weg gehen. Schaden nehmen an der Seele heißt auch: Schaden an der persönlichen Integrität und den eigenen Zielen und Idealen. Die Versuchung zum "Welt gewinnen" ist ein ständiger Begleiter. Der kleine Rempler, um die Kolleginnen und Kollegen zu irritieren. Die kleine Lüge, um den Konkurrenten schlecht aussehen zu lassen. Das unfaire Foul, um den Erfolg des Anderen zu verhindern. Oder wenn mich der Ehrgeiz dazu treibt, dass ich jegliches Gefühl für die Zeit verliere. Oder die Achtsamkeit für die Liebsten. Oder die Sorge um den eigenen Körper. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele! Man kann erfolgreich, beliebt und voll guten Willens sein, am Ende aber zählt nur eins: dass man treu bleibt- den Seinen, sich selbst und seinem Gewissen vor Gott.