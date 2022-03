Dietmar Rebmann Gedanken zur Fastenzeit

Man kann jeden Tag einen Krieg beenden. Auch heute. Seit langer Zeit ist zwar Frieden in Deutschland. Aber im Internet werden ständig Hassschlachten geführt. Auch das ist Krieg, nur mit anderen Mitteln. Kriege verschiedenster Art werden aber nicht nur im Internet, in den sozialen Medien und auf der Bühne der Weltpolitik geführt, sondern auch im alltäglichen Lebensumfeld: es gibt Kleinkriege mit den Nachbarn um den Baum, der über die Grundstücksgrenze wächst. Viele müssen in einem vergifteten Betriebsklima arbeiten. Und es ist traurige Realität, dass gerade in Familien oft fürchterlich gestritten wird, davon erzählt die Bibel schon auf den ersten Seiten. Die ersten Brüder kriegen es nicht friedlich hin und Kain erschlägt Abel im Familienkrieg. Heute einen Krieg beenden heißt: nicht aufschieben. Heute heißt, den ersten Schritt tun, über seinen Schatten springen, sich einen Ruck geben. Darum rät der Epheserbrief. "Die Sonne soll nicht über eurem Zorn untergehen". Dass es Ärger und Streit gibt, das gehört zu jedem normalen Menschenleben hinzu. Aber sie sollen nicht über uns herrschen. Sie sollen das Klima nicht vergiften. Sie sollen nicht der Nährboden für Schlimmeres sein. Darum beende den Krieg der Worte, den nutzlosen Streit und das üble Nachtreten - heute!