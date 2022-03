Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Passionszeit

Fast 38 Jahre ist es her, dass ich schwer krank war. Ich hatte zwei Prozent Überlebenschance. Dass ich noch da bin, hat nach meiner Überzeugung mit der Güte des lieben Gottes zu tun. Und diese Güte umschließt das Können der Ärzte, meinen eisernen Überlebenswillen und - ja, und die liebevolle Freundlichkeit, die bewusste Strenge und die enorme Fachkompetenz der Pflegenden. Die eine Schwester kam nachts, um mir ein Schlaflied ins Ohr zu singen. Eine andere war streng, wenn es darum ging, wieder aufrecht zu gehen. Pfleger brachten mich fürsorglich zu Untersuchungen und lenkten mich durch Gespräche ab. Andere halfen mir, mit der wegen Chemotherapie rasenden Übelkeit umzugehen. Pflegekräfte haben meine ganze Zuneigung und Anerkennung. Das reicht aber nicht. Sie brauchen Entlastung, mehr Ruhepausen und eine gerechte Entlohnung. Einfach deswegen, weil die Pflegenden auch in der Pandemie an vorderster Front stehen in der Sorge um gefährdetes Leben. Es braucht hellwache Auf-merksamkeit, um wahrzunehmen, wer welche Hilfe braucht. Pflegekräfte leisten wunderbare Hilfe mit Herz, Hand und Verstand. Friedrich Hölderlin, der Dichter, hat geschrieben: "Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch." Darauf müssen wir noch etwas warten, auf die Rettung, auf das Ende dieser elenden Pandemie. Aber, das ist ein wahrer Trost, wir haben richtige Engel an unserer Seite. Engel ohne Flügel. Sie tragen das Gesicht all unser Pflegenden. Danke dafür.