Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Passionszeit

Heute habe ich Geburtstag. Als Kind schon bin ich herumgerannt und habe davon erzählt. Meiner Mutter hat sich geniert, wenn ich aller Welt mitteilte, was das für ein toller Tag ist. Rational kann ich die Scham meiner Mutter nachvollziehen. Ihr war wichtig, dass die Leute nicht schlecht über uns denken. Meine Eltern waren nicht verheiratet und ich ein uneheliches Kind. Das stellte damals einen Mordsskandal dar. Da verhielt man sich wohl besser unauffällig. Das ist mir allerdings nicht gelungen. Ich posaunte munter weiter hinaus, wenn irgendein "freudiges Ereignis" bevorstand. Das hat sich bis heute nicht geändert. Ich war und bin an diesen Tagen einfach glücklich über mein Leben. Ich wollte und will meine Freude mit jedem teilen, den es interessiert. Mir geht es nicht um Geschenke - nur um die Begeisterung, geboren und da zu sein … Mich und andere mit allen Sinnen und dem Verstand zu spüren. Nein, älter werden ist nicht schrecklich, wie manche meinen. Im Gegenteil. Man bedenke die Alternative! Und zu verheimlichen gibt es erst recht nichts. Lieber Gott, was bin ich froh, dass ich am Leben bin. Und an meinem Geburtstag denke ich auch an alle die lieben Menschen, die mich begleitet haben und nicht mehr da sind. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie bei dir, Gott, ein ordentliches Fest im Himmel bekommen. In Saus und Braus - denn die Ewigkeit ist ja ein Paradies. Damit rechne ich.