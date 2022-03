Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Passionszeit

Die Theologin Dorothee Sölle hat geschrieben: "Wir könnten viele Leiden und die Bitterkeit der Leiden vermeiden. Aber nur um einen Preis, der zu hoch ist: wenn wir aufhören zu lieben." Vielen ist dieser Preis nicht zu hoch. Sie haben sich verabschiedet von der Sympathie für das ganze Leben auch mit seinen schweren Seiten. Man mag nicht, was versehrt, was behindert ist, was vor den Beauty-Fitness-Fassaden der Gesellschaft einen Makel darstellt. Immer mehr mögen nicht einmal an sich selbst, dass sie Mensch sind: Sie lassen so Vieles an sich verändern, dass man schließlich gar nicht mehr weiß, welche unverwechselbare ästhetische Originalität der Schöpfer ihnen ursprünglich zugedacht hatte. Wenn man schon die Spuren selbst gelebten Lebens einfach weghaben will, was ist dann mit "richtigem" Leiden, mit dem, das Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer quält und peinigt? Wer eigenes und fremdes Leiden vermeiden möchte, wird zum bloßen Spaßhaber oder apathisch. Mit beidem verurteilt er sich und andere letztlich zum seelischen und leiblichen Tod. Um an der Oberfläche zu bleiben, braucht es alle Kraft. Zur Veränderung, zur Überwindung des Leidens fehlt sie dann. Es gibt letztlich keine Wahl zwischen Leiden und Nicht-Leiden. Es gibt nur die Wahl eines unterschiedlichen Umgangs damit. Menschenfreundlich, geistreich und gefühlsstark sein ist das Schönste. Eine Existenz voller Lebens- und Liebesfähigkeit.