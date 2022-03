Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Passionszeit

Judas. Was für eine tragische Gestalt. Er verrät Jesus für 30 Silberlinge, und dann bringt er sich um. Nicht ungewöhnlich, dass einer hadert, nachdem alle seine Pläne gescheitert sind. Niemand wundert sich, dass Judas Schluss macht. Der Verräter hat sich selbst gerichtet. Akten zu. Alle zufrieden. Oder? Es ist immer bequem, wenn man einen hat, auf den man alles Widerwärtige projizieren kann. Die Chance auf Rückkehr in die Gesellschaft der so unbescholtenen braven Bürger wird ihm genommen und damit die Aussicht auf Zukunft. Judas traut sich nicht mehr, zu den anderen zu gehen. Mir tut er leid. Er hätte jemanden gebraucht, der sich ihm zuwendet, ihm zuhört. Wenn ein Judas sich und seinem Schicksal überlassen bleibt, lässt sich die Spirale des Abstiegs, der Selbstverlorenheit nicht aufhalten. Er fühlt sich von Gott und Mensch verlassen. Gerne würde ich ihm zurufen: "Lass dir zuhören! Komm zurück aus deiner Sackgasse. Erzähl erst mal..." - Vielleicht würde man erfahren, wie viel Missverständnis in seinem Fall im Spiel war. Judas wollte etwas Gutes, nämlich den schnellen Anbruch des Gottesreiches. Judas drängt Jesus zur Entscheidung, aber der hat andere Vorstellungen vom Leben. Judas verrät ihn in der Hoffnung, dass Jesus dann losschlägt mit einer Revolution. Aber nichts. Jesus duldet, was ihm angetan wird, und geht konsequent seinen eigenen Weg zu Ende. Judas versteht jetzt, dass es nicht um Gewalt geht. Sondern um Liebe. Er erträgt sein Leben nicht mehr und gibt es zurück. Das ist traurig, denn er hätte noch einmal neu anfangen können. Aber er hat sein Leben Gott zurückgegeben. Dem darf er vertrauen auch im größten Scheitern.