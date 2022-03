Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Passionszeit

Vor kurzem war ich im Krankenhaus. Eine beidseitige Hüft-Operation. Als ich im Zimmer ankam, habe ich mich gewundert: Kein Kreuz an der Wand. Komisch, dachte ich mir. Das habe ich ja noch nie gesehen - ein Krankenhaus ohne Kruzifix. Die Operation ging gut vorüber. Das "Danach" mit seinen Schmerzen war ziemlich mühsam. Und vor allem fehlte mir das Kreuz beim Beten im Krankenzimmer. Ich bete meistens den Psalm 23: "Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln". Und dann einen Liedvers: "Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der allergrößten Pflege des, der den Himmel lenkt." Zwischendurch ein Vaterunser. Das beruhigt und gibt Kraft. Diese Gebete helfen mir immer, körperlich und seelisch wieder auf die Beine zu kommen. Die Zeit im Krankenhaus verging. Ich musste packen. Die Anschlussheilbehandlung in einer anderen Klinik wartete. Selber konnte ich nichts machen. Mein Mann half mir - er suchte auch gleich den ganzen Schrank ab, damit ich nur ja nichts liegen lasse. "Was ist das?", rief er und zog aus dem obersten Regalfach des Kleiderschrankes ein Holzkreuz heraus. Irgendjemand hatte es von der Wand genommen und weggeräumt. Ein Patient oder seine Besucher haben offenbar das Kreuz abgehängt. Vielleicht weil sie einen ganz anderen Glauben haben? Oder gar keinen? Traurig, wenn man religiöse Symbole wegräumt. Sie haben ihren Ort, dort, wo sie jemand voll innerer Überzeugung angebracht hat. Da braucht es Respekt … Respekt vor den Überzeugungen anderer Menschen, auch wenn man sie nicht teilt.