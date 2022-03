Susanne Breit-Keßler Gedanken zur Passionszeit

Die Passions- und Fastenzeit hat begonnen. "Üben! 7 Wochen ohne Stillstand" ist das Motto der diesjährigen Fastenaktion der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ein auf den ersten Blick ambivalentes Motto. Üben - da denkt man an ungeliebten Sport- oder Musikunterricht. An Büffeln und Pauken. An unausweichliches Einüben in neue Lebenssituationen, die man sich nicht gewünscht hat. Und dann noch ohne Stillstand. Klingt irgendwie nach Übereifer, nach einem etwas ermüdenden Fleiß. Aber wie üblich lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Zum einen weiß man ja, dass Üben nur von Erfolg gekrönt ist, wenn man nicht nachlässt. Und wenn man Lust hat, das angestrebte Ziel auch wirklich zu erreichen. Es ist wichtig, dass es Freude macht, Unbekanntes auszuprobieren und sich dann fidel ans Werk zu machen. Allein oder mit anderen zusammen. Aber Üben ist nicht immer eine heitere Angelegenheit. Vor allem nicht in den Zeiten, in denen das Leben besonders schwerfällt. Weil man lernen muss, mit Krankheit oder Tod umzugehen. Genau genommen ist das ganze Leben ein Üben … Leben üben. Jeden Tag neu. Was einen dabei dann eben doch aufrecht erhält, ist die Erfahrung: Üben ist Bewegung. Heilsame Bewegung, die Geduld erfordert. Kein Schnell-, kein Crashkurs, durch den man sich durchpeitscht. Leben üben im biblischen, spirituellen Sinn ist eine lebenslange Aufgabe. 7 Wochen Üben ohne Stillstand. Ich mache mit. Zum einen muss ich nach einer Operation wieder lernen, mich richtig zu bewegen. Das ist nervig, aber notwendig. Zum anderen sollte ich mich vermutlich ganz allgemein in Geduld üben - damit mein Temperament nicht immer mit mir durchgeht. Gerne würde ich wissen, was Sie sich vornehmen …