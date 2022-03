Jeremias Schröder Gedanken zur Fastenzeit

Niedergeschlagenheit ist nicht von vornherein ein Krankheitssymptom. Ja, man könnte sogar sagen: wen die Nachrichten in diesen Tagen nicht schwermütig machen, der hat zu wenig Mitgefühl oder ist schon abgestumpft. Das gilt natürlich nicht für richtige Depressionen. Aber man muss vielleicht auch lernen, den Unterschied zu erkennen zwischen einer Traurigkeit, die einen guten Grund hat, und einer Depression, für die man einen Arzt aufsuchen sollte. Man hat das manchmal Melancholie genannt: eine Stimmung, die sich einlässt auf das Leid in der Welt, auf das Ungelöste unseres Lebens, vielleicht auch das Unerklärliche und Abgründige. Es sind die Sensibleren unter uns, die das Leben nicht einfach unbeschwert hinnehmen können. Die haben es nicht leichter - im Gegenteil - aber wahrscheinlich sehen und spüren sie mehr als die unverbesserlichen Optimisten, die pfeifend im Sonnenschein daherkommen. Für so eine Traurigkeit sollte es auch keine schnelle Lösung geben. Das wird uns zwar eingeredet von einer Instagram- und Werbelogik, aber das wahre Leben kommt mit vielen Schattierungen daher, und wer das austreiben will, dem entgeht allzuviel vom Menschlichen. Ein Mitbruder, der lange in Korea gelebt hat, erzählte mir, dass es dort eine Kultur der Traurigkeit gibt. Wenn im Kino ein Melodrama zu Ende ist - koreanische Filme sind oft melancholisch - dann bleiben die Zuschauer sitzen, um noch eine Weile dieser Stimmung nachzuspüren. Das ist eine Zivilisation des Gefühls.