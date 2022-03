Jeremias Schröder Gedanken zur Fastenzeit

Zu den Fastenbräuchen im Kloster gehört, dass jeder Mönch ein Buch aus der Bibliothek bekommt, dass er ganz durchlesen soll, von Anfang bis Ende. So wird es in der Regel des heiligen Benedikt beschrieben. Die mittelalterlichen Mönche hatten ja noch kein Smartphone, aber man hört aus der Vorschrift heraus, dass offenbar schon damals die Leserinnen und Leser nicht immer die Geduld aufgebracht haben, um einen Folianten wirklich von Anfang bis Ende durchzulesen. Vielleicht gab es auch solche, die nur die Seiten mit den schönen bunten Bildern anschauen wollten: eine Augenweide, aber nicht wirklich spirituell nahrhaft. In unserer Zeit ist das nicht leichter geworden. Auch wir Klosterbewohner holen uns Nachrichten und Unterhaltung heute meistens aus dem Internet, und da sind lange und schwierige Texte nicht gerade das, was anzieht. Also ein richtiges Buch, vielleicht sogar ein ziemlich dickes, an dem man sich ein paar Wochen lang abarbeiten kann - neben all dem, was man sonst noch zu tun hat? Vor der Auswahl so eines Buches habe ich großen Respekt. Denn da wird man ja einen Teil seiner frei verfügbaren restlichen Lebenszeit drauf verwenden - für einen großen Schmöker vielleicht ein paar Monate. Aber wenn man mal ein solches gutes Buch gefunden hat, das einen über eine lange Zeit hinwegträgt, dann ist das wie eine stets offene Tür in eine andere Welt: es sperrt Horizonte auf und gibt der Seele Nahrung, deutlich nachhaltiger als ein Abend vor dem Bildschirm.