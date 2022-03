Jeremias Schröder Gedanken zum Aschermittwoch

Der Aschermittwoch hat seinen Namen vom Aschenkreuz, das viele Katholiken sich heute in der Kirche auflegen lassen. Die Asche stammt von den Palmwedeln, die vor einem Jahr am Palmsonntag verwendet wurden. So wird die beginnende Fastenzeit mit der Osterwoche verknüpft, damit klar ist, dass das Fasten dieser kommenden Wochen nicht Selbstzweck ist, sondern die Freude auf Ostern stärken soll. Für die Austeilung der Asche gibt es zwei Formeln, zwischen denen der Priester wählen kann. Die modernere heißt: "Kehrt um und glaubt an das Evangelium". Die ältere kommt düsterer daher: "Bedenke Mensch, dass Du Staub bist, und dass Du zu Staub zurückkehren wirst." Wenn bei diesen Worten die Asche über die Stirn rieselt, ist das ziemlich eindrucksvoll. Dieser kantige Satz, - bedenke Mensch, dass Du Staub bist - hat eine vorchristliche Geschichte. Im alten Rom mussten die Kaiser sich das beim Triumphzug anhören, von einem extra dazu abgestellten Sklaven. In unsere Zeit und in unsere Wohlfühlkultur ragt das recht sperrig herein. Wir wollen uns ja immer wohlfühlen. I am ok, you are ok - mit so einem quasi-kalifornischen Lebensgefühl. In diesen bewegten Zeiten - zwischen Pandemie und Krieg in Europa - spüren wir tief drinnen aber doch, wie hinfällig der Mensch ist, preisgegeben verführbar und immer wieder am Abgrund. Ein Ritus, der uns das vorhält, und auch noch im symbolischen Zeichen feiern lässt, kommt da genau richtig.